Главная Новости
28 сентября • обновлено в 11:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Тревожная новость": Порошенко прокомментировал отставку Волкера

2.8т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал "тревожной" новость об отставке Курта Волкера и поблагодарил его за "стратегическое видение противодействия российской агрессии". Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и по поводу мирного урегулирования, и по поводу прогресса на пути реформ, и по поводу роли США", - отметил Порошенко.

Новости
Порошенко защитил Меркель от критики Трампа – зарубежная пресса

Он также поблагодарил Волкера за годы эффективного сотрудничества с Украиной и отметил: превзойти это следующему спецпредставителю США будет непросто.

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину", - добавил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: Курт Волкер подал в отставку из-за скандала, разразившегося после опубликования стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, он помогал организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака. Поэтому в связи с расследованием импичмента президента США Трампа Волкер должен быть допрошен Палатой представителей на следующей неделе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Темы
Импичмент Трампа Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Петр Порошенко Курт Волкер
Тег
Госдеп США
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
13
8
Смешно
2
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
удар хряку прямо в пятак...пойдет откупорит 0.7 петя-алкаш
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Для "пятого" это действительно тревожная новость...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Сначала говоришь, что США никогда не признают Крым российским, а потом тебя гонят в отставку.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel