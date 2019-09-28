"Тревожная новость": Порошенко прокомментировал отставку Волкера

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал "тревожной" новость об отставке Курта Волкера и поблагодарил его за "стратегическое видение противодействия российской агрессии". Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и по поводу мирного урегулирования, и по поводу прогресса на пути реформ, и по поводу роли США", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил Волкера за годы эффективного сотрудничества с Украиной и отметил: превзойти это следующему спецпредставителю США будет непросто.

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину", - добавил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: Курт Волкер подал в отставку из-за скандала, разразившегося после опубликования стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По данным CNN, он помогал организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака. Поэтому в связи с расследованием импичмента президента США Трампа Волкер должен быть допрошен Палатой представителей на следующей неделе.

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