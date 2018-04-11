Третья мировая? Россия привела войска в состояние боевой готовности

Россия привела в полную боевую готовность войска противовоздушной обороны, разведки и ударные силы вооруженных сил.
"Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов", - сообщает "Эхо Москвы".
Тем временем, в пресс-службе Министерства обороны РФ подтверждения такой информации нет.
Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ударам по Сирии, напомнив, что страна поддерживает режим "животного" Асада.
Позже появилась информация, что главный штаб правительственной армии в Сирии был эвакуирован из-за угроза американского президента.
Кроме того, Пентагон сообщил о полной боевой готовности к удару. Также появилась информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия США.
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