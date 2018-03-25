Третий рейх и нацисты: у Лаврова пригрозили Лондону "сюрпризом"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова пообещала "сюрприз" Великобритании из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

По ее словам, Лондон использует в этом деле "колоссальные провокации и авантюры". Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на эфир пропагандистского телеканала "Россия-1".

"Они не могут отстоять свои тезисы…, они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это — колоссальная авантюра", — сказала Захарова.

Мария Захарова REUTERS

Дипломат также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага.

"У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — заявила представитель МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что саммит ЕС обсудил инцидент в Солсбери "без единого факта, без единого аргумента", что, как она считает, "даже не похоже на судилище".

"Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацисткой Германией в таких публицистических целях", — сказала она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Захарова заявила, что вероятнее всего источником газа, которым отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, являются те страны, где с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.