Третий отравитель Скрипалей: рассекречены новые детали сенсационного расследования

Третий подозреваемый в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудник ГРУ Денис Сергеев (Сергей Федотов) руководил операцией из Лондона и передавал отчет куратору из Москвы.

Такие данные обнародовали расследователи The Insider и Bellingcat в пятницу, 28 июня. Отмечается, что он продолжает работать в ГРУ, имея звание генерал-майора.

Так, стало известно, что Федотов утром 1 марта 2018 года позвонил некому "Тимуру Агафонову" и получил поручение лететь в Лондон. Далее он переписывался и созванивался с неизвестным человеком, который в одном из приложений по обмену контактными данными значится как "Амир Москва".

Сергей Федотов The Insider

В аэропорту Хитроу Федотов приземлился в 10:33 по местному времени следующего дня. Он сообщил об этом "Амиру", с которым активно общался на протяжении дня.

Маршрут Федотова The Insider

3 марта около 11:30 он передвигается в район Oxford circus, где были замечены и двое других подозреваемых Чепига и Мишкин (Боширов и Петров).

Маршрут Федотова в Лондоне The Insider

Отмечается, что после первой поездки Боширова и Петрова в Солсбери зафиксированы новые звонки от Федотова "Амиру".

Перемещения Боширова и Петрова The Insider

Сразу после их второго визита в город, где были отравлены Скрипали, Федотов приехал в аэропорт, предварительно отчитавшись куратору из Москвы.

Также выяснилось, что Федотов даже после того, как засветился в расследовании, продолжил работу в ГРУ, о чем свидетельствуют данные о его перемещениях в офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ).

Передвижения Федотова The Insider

Сергей и Юлия Скрипали ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сергеев родился в городе Ушарал в Казахстане, служил в армии в Новороссийске, а в начале 2000-х переехал в Москву, где поступил в военную академию. Псевдоним "Сергей Федотов" он получил в 2010 году. На это имя ему выдали загранпаспорт в УФМС 770001, где получали свои документы Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Боширов).

За 2012-2018 года Сергеев по новому паспорту слетал в Киев, Дюшанбе, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софию, Стамбул, Барселону, Ереван. Более того, он четыре раза побывал в Лондоне. Bellingcat также подтвердила поездки агента ГРУ в Болгарию в 2015 году в момент, когда отравили бизнесмена Емельяна Гебрева, который поставлял оружие в Украину.

Выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Скрипалей, остался в Британии после покушения на жизнь экс-шпиона и его дочери.

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