Уже несколько лет подряд приходится наблюдать несколько американских ресурсов, посвященных вопросам вооружений, и за это время удалось заметить некоторую тактику подачи материалов. Причем, это такие ресурсы, где информация формируется американцами и для американцев. Им в голову не приходит, что это будет читать кто-то из Украины и делать свои выводы. А выводы получаются интересные. Видимо, подобные ресурсы так или иначе, содержат бывшие военные, плотно работающие с ВПК, и они формируют взгляды соотечественников на угрозы, которым следует противостоять Штатам. Угрозы именно в плане вооружений, которые разрабатывает или внедряет вероятный противник, которым там считают Китай и РФ. Именно в такой последовательности.

То, что американцы воспринимают как действительность, из Украины смотрится несколько иначе, и сгущая краски, приведем пример того, как работают эти ребята. Например, они усиленно пишут о том, что в РФ на новый технологический уровень выведено боевое паровозостроение. Причем, паровозы получили динамическую броню и специальные глушители на трубы и теперь – движутся почти бесшумно и с огромной скоростью.

Более того, теперь поезда не привязываются к углю, а могут использовать валежник и маневрировать так, как ни один бронепоезд этого не мог делать за всю историю бронепоездостроения. В общем, иногда хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что читаешь американское издание, а не смотришь передачу об оружии имени Прокопенко.

Новости Историческая беда России

Из этого следует два следствия. Россияне мониторят этот ресурс и используют ссылки на него в подтверждение собственной крутости в плане "анало говнет". В то же время, эксперты предлагают срочно разрабатывать противобронепоездные ракеты и специальные реактивы для травли бронепоездов и даже предлагают провести конференцию с требованием запрета бронепоездов и бронепоездостроения.

Это все шутки, конечно, но тем не менее, вместо бронепоезда можно подставить "гиперзвуковая ракета" или "подводный ракетоносец", а если угодно "самолет ФАК-ПА" или "танк Армата", а далее – по тексту. Но вот что интересно, огромные средства, вбуханные вероятным противником в свои проекты, в конце концов, дают мизерный "выхлоп" и оказываются тупиком, а от пышно разрекламированных там приходится потихоньку отказываться.

Американцы могут себе позволить такую игру, поскольку технологический и производственный потенциал у них настолько выше, чем у оппонентов, что они могут просто подыгрывать им, чтобы те по уши вляпались в заведомо безнадежное мероприятие.

Так, недавно Путин с удовольствием показывал мультик о том, как ракета "Авангард" летит со скоростью 20 МАХ, маневрирует и всех побеждает. Наверное, самым благодарным зрителем оказался американский ВПК. Такого сладкого пряника они сами никогда не смогли бы испечь и уговорить свое правительство увеличить финансирование создания новых систем вооружений. Кремль помог даже таким дешевым мультиком, который показал Путин.

Теперь отдельной статьей расходов значится создание систем для перехвата гиперзвуковых ракет. Громче всего американцы рассказывают о том, что DARPA готовит ответ российским и китайским гиперракетам, в виде противогиперзвуковой ракеты-перехватчика, которая будет более быстрая и маневренная, чем ракета противника. Однако россияне прекрасно понимают, что их собственные опыты показали практически абсурдность заявлений о маневрировании ракеты в нижних слоях атмосферы, со скоростями около 20 МАХ, поэтому они понимают, что американцы просто не смогут создать более быструю маневрирующую противоракету.

Но фокус в том, что та же самая DARPA заканчивает подготовительные работы для повсеместного внедрения лазерного оружия. Причем, речь идет об одновременном его внедрении в авиации, флоте и сухопутных войсках. В этом случае речь идет об оружии, которое работает со скоростью света, а не звука, и потому – сразу оставляет потуги противника в позавчера. Уже сейчас речь идет о том, что твердотельный лазер, мощностью в 30 кВт, имеет батарею, весом в 150 кг и объемом до кубометра и процесс уменьшения массо-габаритных характеристик батарей – продолжается.

Ожидается, что в начале 20-х годов боевые лазеры начнут массово поступать на вооружение вооруженных сил США. Известно, что в программу подготовки и переподготовки офицеров ВМФ и ВВС США уже входит изучение тактики боя с применением лазерного оружия. Причем, уже известно, что применение этого вида вооружений обусловлено несколькими возможными видами воздействия на цель, в частности – уничтожение, повреждение или выведение из строя датчиков цели. В зависимости от того, с чем имеет дело оператор лазерного оружия, выбираются различные режимы воздействия.

Но и это еще не все. Ожидается, что миниатюризация оружия, на основе лазера, приведет к уменьшению боевой нагрузки того же Ф-35, которому уже не понадобится часть обычных вооружений или от них можно будет отказаться вовсе. Вместо этого, самолет может принять больше топлива, что существенно увеличит длительность миссии. А кроме того, такие системы вооружений будут требовать меньше внимания обслуживающего персонала, что увеличит время теоретического нахождения системы в боевом состоянии.

Кроме того, ходят упорные слухи о том, что именно лазерное оружие сразу получит самую тесную интеграцию с бортовыми системами искусственного интеллекта, что повысит скорость реакции всей системы, а значит – повысит ее эффективность, в частности и при перехвате гиперзвуковых ракет.

Еще одно важное преимущество лазерного оружия уже сейчас делает его чем-то прорывным и уникальным. В отличие от других систем вооружений, лазерная – легко масштабируется. То есть, воздействие на одну цель сразу несколькими лазерными лучами, кратно усиливает силу его воздействия, а в Штатах сейчас испытывают боевые лазеры, которые одновременно использую световые потоки разного цветового диапазона.

То есть в теории, возможно использование целого пучка лазерных излучателей и он будет работать с кратно большей мощностью. В общем, пока в Скрепостане вытирают слюни после просмотра мультика о ракете Авангард, Штаты уже заканчивают отладку комплексов наземного и воздушного базирования, для проведения натурных испытаний, приближенных к боевым. Авиационный комплекс уже существует в виде подвесного модуля. Однако для Ф-35 будет изготовлен собственный модуль поскольку самолет изначально проектировался под возможность использования лазерной пушки.

Ну а россияне могут и дальше гордиться Путиным, "Авангардом" и замечательным мультиком про ракету и ёжика в тумане. Как было написано на одном из самых знаменитых бардаков Шанхая: "Кто на что учился".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.