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''Требуют уничтожить русских!'' Лавров огрызнулся на вопрос украинского журналиста

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров бурно отреагировал на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка об освобождении пленных моряков ВМСУ и разразился громкими обвинениями в адрес Украины.

Их он озвучил во время итоговой пресс-конференции о результатах работы за год 16 января. В частности, Лавров заявил, что украинская власть якобы готовилась к уничтожению россиян в Крыму перед его аннексией, в связи с чем Россия и захватила его.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Скриншот видео

"Антиконституционный переворот, к власти пришли националисты, начали требовать уничтожения русских в Крыму, как Ярош! Это неадекватно!" — высказался глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров выразил разочарование тем, что президент Украины Петр Порошенко не оправдал ожиданий Кремля, не пойдя оккупантам на уступки в войне на Донбассе. Он подчеркнул, что не считает главу украинского государства "президентом мира".

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"Выполняйте свою Конституцию и собственные обязательства по конвенциям, которые подписали", — возмущенно обратился он к украинской власти.

Отдельно Лавров остановился на вымышленном ущемлении русского языка в Украине. Так, он заявил, что законы о языках и об образовании в Украине якобы нарушают ее собственную Конституцию.

На вопрос о моряках, захваченных Россией в Черном море, Лавров ответил в последнюю очередь, однако весьма уклончиво. В частности, он прокомментировал ситуацию в целом, не затрагивая тему инцидента у Керченского пролива.

"Что касается обмена, была достигнута договоренность, согласованы списки. Но в день обмена, когда людей привезли, украинская сторона сказала, что 23 человека не будут переданы. Украина очередное обещание не выполнила. Сейчас мы поддерживаем процессы по обмену пленными всех на всех. Но конструктивности особой со стороны Украины мы не наблюдаем", — высказался глава МИД страны-агрессора.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк атаковал президента России Владимира Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море. Это произошло во время большой пресс-конференции главы РФ 20 декабря. Изначально Путин испугался вопросов Цимбалюка и даже внезапно лишил его слова.

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Темы
Обострение в Азовском морероссийская пропагандаАннексия Крыма
Персоны
Сергей ЛавровРоман Цимбалюк
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Унылая Лошадь в своем стиле. Маша не отсосала, что ли?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, уволь того дебила, который пишет заголовки!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Лавров красавчик !!! Приятно.
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