Траур и горе: почти 150 человек погибли в результате теракта в Пакистане

В Пакистане около 150 человек погибли из-за подрыва смертника в толпе на предвыборном митинге.

Ответственность за теракт возложили на организацию "Исламское государство", а число раненых - почти 200 человек, сообщает пакистанская газета Dawn news.

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, а в воскресенье в стране приспущен национальный флаг и объявлен траур. Это самый большой теракт в стране по количеству жертв за последние 3 года.

Местные СМИ уточняют, что теракт произошел 13 июля в Мастунге на предвыборном митинге с участием около тысячи человек, а основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.

UPDATE: A suicide bombing at an election rally in Pakistan has killed 128 people and injured 300, ahead of elections scheduled for July 25. It’s the deadliest attack in Pakistan in 3 years. pic.twitter.com/STqIqNNlUn