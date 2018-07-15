Траур и горе: почти 150 человек погибли в результате теракта в Пакистане

В Пакистане около 150 человек погибли из-за подрыва смертника в толпе на предвыборном митинге.

Ответственность за теракт возложили на организацию "Исламское государство", а число раненых - почти 200 человек, сообщает пакистанская газета Dawn news.

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, а в воскресенье в стране приспущен национальный флаг и объявлен траур. Это самый большой теракт в стране по количеству жертв за последние 3 года.

Местные СМИ уточняют, что теракт произошел 13 июля в Мастунге на предвыборном митинге с участием около тысячи человек, а основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.

UPDATE: A suicide bombing at an election rally in Pakistan has killed 128 people and injured 300, ahead of elections scheduled for July 25. It’s the deadliest attack in Pakistan in 3 years. pic.twitter.com/STqIqNNlUn — AJ+ (@ajplus) 13 липня 2018 р.

More than 128 people killed in Pakistan suicide bombing https://t.co/lcELGZUr5u pic.twitter.com/XEDdCvrVWa — euronews (@euronews) 14 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля, в пакистанском городе Сехван-Шариф произошел теракт, в результате которого погибли как минимум 70 человек и более 150 получили ранения