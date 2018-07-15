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Траур и горе: почти 150 человек погибли в результате теракта в Пакистане

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В Пакистане около 150 человек погибли из-за подрыва смертника в толпе на предвыборном митинге.

Ответственность за теракт возложили на организацию "Исламское государство", а число раненых - почти 200 человек, сообщает пакистанская газета Dawn news.

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, а в воскресенье в стране приспущен национальный флаг и объявлен траур. Это самый большой теракт в стране по количеству жертв за последние 3 года.

Местные СМИ уточняют, что теракт произошел 13 июля в Мастунге на предвыборном митинге с участием около тысячи человек, а основной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. В результате теракта он погиб.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля, в пакистанском городе Сехван-Шариф произошел теракт, в результате которого погибли как минимум 70 человек и более 150 получили ранения

Место
Пакистан
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