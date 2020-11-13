Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах

В США суд встал на сторону нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента Штатов электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.

Такое решение вынес Апелляционный суд американского штата Пенсильвания, пишет издание The Philadelphia Inquirer.

Поясним, что согласно закону штата Пенсильвания, избиратели, которые голосовали по электронной почте, обязаны были подтвердить свою личность до 9 ноября. Но перед выборами госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок на три дня. Однако апелляционный суд штата принял решение, что такие действия госсекретаря были незаконными.

Издание подчеркивает, что такое судебное решение малозначительное в сравнении с той "юридической войной", которую затеял Трамп, чтобы делегитимизировать результаты президентских выборов.

При этом отмечается, когда суд выносил решение, бюллетени американских избирателей, которые не подтвердили свою личность, и так не были включены в официальные итоги голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL: