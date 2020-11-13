Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах
В США суд встал на сторону нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента Штатов электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.
Такое решение вынес Апелляционный суд американского штата Пенсильвания, пишет издание The Philadelphia Inquirer.
Поясним, что согласно закону штата Пенсильвания, избиратели, которые голосовали по электронной почте, обязаны были подтвердить свою личность до 9 ноября. Но перед выборами госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок на три дня. Однако апелляционный суд штата принял решение, что такие действия госсекретаря были незаконными.
Издание подчеркивает, что такое судебное решение малозначительное в сравнении с той "юридической войной", которую затеял Трамп, чтобы делегитимизировать результаты президентских выборов.
При этом отмечается, когда суд выносил решение, бюллетени американских избирателей, которые не подтвердили свою личность, и так не были включены в официальные итоги голосования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее США Дональд Трамп заявил, что часть голосов за него на выборах-2020 была удалена или "переброшена" его оппоненту, кандидату от демократов Джо Байдену.
Штаб Трампа подал иск в суд против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн, обвинив их в неправильном подсчете голосов на выборах.
Американский президент также обвинил демократов, которые являются его соперниками на выборах, в попытках совершить манипуляции с голосами в нескольких ключевых штатах.