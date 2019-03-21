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''Трансляция пропаганды РФ'': МИД Украины резко раскритиковало заявление чешского друга Путина

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В Министерстве иностранных дел Украины ответили на предложение президента Чехии Милоша Земана изменить украинскую Конституцию, назвав эти заявления трансляцией российской пропаганды.

С таким сообщением в эфире ObozTV выступила представитель МИД Екатерина Зеленко. Она отметила, что Земан "просто ответил на вопрос, не имея лучших альтернатив".

"Президент Чехии просто повторил то, что он озвучивал уже раньше. В МИД Украины приняли во внимание это высказывание. Взгляды господина Земана нам хорошо известны. Жаль, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год длится не гражданская война, а российская агрессия, на Востоке Украины почти ежедневно гибнут наши патриоты и среди них много русскоязычных, которые не только защищают государство, но и Европу и ее ценности. Такие заявления чешского президента выглядят как трансляция нарративов российской пропаганды", – сказала она.

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Зеленко отметила, что обидно слышать от Земана сообщения о децентрализации в Украине, ведь эта реформа признана Европейским Союзом как одна из самых успешных в стране.

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

"Земан не заметил, что именно децентрализация является одним из приоритетов президента и правительства Украины. Сегодня она успешно имплементируется по всей стране, кроме оккупированных украинских территорий. Именно эта реформа признана ЕС как одна из успешных в Украине", – заметила спикер.

В МИД уточнили, что официальная позиция чешского правительства в отличие от действий президента Земана, является дружественной к Украине. Зеленко напомнила о визите министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека в этом году в Мариуполь.

"Правительство Чехии последовательно поддерживает нас в борьбе с агрессором. Вы знаете также, что в начале этого года Петршичек посетил Мариуполь. Кроме того, Чехия очень активно выступает за продолжение санкций против России. Мы и дальше будем продолжать наше взаимодействие для противодействия российской агрессии", – отметила она.

Ранее президент Чехии Милош Земан посоветовал руководству Украины провести децентрализацию власти в государстве. "Все сводится к необходимости изменения украинской Конституции, конкретно – в децентрализации власти Украины", – заявил он. Он также добавил, что войну в Украине могут остановить Минские договоренности, которые никто "не соблюдает".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии Милош Земан высказал обеспокоенность тем, как в Украине "прославляют бандеровцев". Он упрекнул главе МИД Чехии Томашу Петршичеку в том, что во время визита в Украину он "недостаточно критически оценил проблему".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропаганда
Персоны
Екатерина ЗеленкоМилош Земан
Место
Украина
Теги
Украинасанкции Россия
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Обьявите Земана агентом ФСБ, наложите санкции на Чехию и обьявите ей войну. После чего благополучно сдайтесь и не смешите весь мир своей тупостью
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