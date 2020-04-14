Трансляции, компьютерные игры и усиленные запреты: как мир встречает Пасху и чего ждать Украине

В апреле этого года последователи трех мировых религий отмечают важные религиозные праздники. Пасха у христиан, Песах у иудеев и Рамадан у мусульман. Однако, из-за пандемии COVID-19 празднование обрело другой вид – в большинстве стран карантинные меры не позволяют собираться большими группами, так что посещение храмов находится под запретом.

Иудеи уже встретили Песах, точно так же, как и христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, Пасху. Как изменилось празднование у них и что ожидает Украину – читайте в материале OBOZREVATEL.

Британия

Накануне Пасхи, которая состоялась 12 апреля, королева Елизавета II обратилась к британцам, заявив, что праздник не отменяется, однако, пройдет в условиях социального дистанцирования.

"В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделенными, мы обеспечиваем безопасность других. Празднование Пасхи не отменено, на самом деле она нам нужна как никогда", – сказала она.

Как пишет Mirror, в этом году отменили охоту на пасхальные яйца, так как парки и прочие общественные места сейчас закрыты. Также почти не было людей на пляжах, встречались лишь единичные нарушители, которых штрафовала полиция.

Церкви закрыли, а службы проводили онлайн. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби организовал первую национальную онлайн-службу прямо со своей кухни. В ней он напомнил о героизме медиков и призвал всех оставаться дома, чтобы не сводить борьбу с COVID-19 на нет.

Архиепископ Кентерберийский, Джастин Уэлби Mirror

"После стольких страданий и героизма со стороны медиков, мы не можем смириться с тем, чтобы вернуться к прежним традициям, будто все нормально", – отметил он.

Правда, некоторые священнослужители находились возле храмов и могли проводить службы для своих прихожан – но только с соблюдением всех правил социального дистанцирования.

В воскресенье вечером министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок поблагодарил общественность за то, что они прислушались к рекомендациям. Согласно данным приложения Evergreen Life, которое фиксирует перемещение пользователей, количество нарушений режима самоизоляции в некоторых районах упало почти в два раза – до 9-13%.

Викарий Кэмпбелл Пейдж провел пасхальное богослужение для одного человека AFP

Италия

В Италии тоже закрыты все храмы. Службы проводятся онлайн, а соблюдение режима самоизоляции контролируют патрули полиции с дронами. Накануне праздника с обращениями выступили и мэры городов, некоторые из которых в своей жесткой манере обратились к потенциальным нарушителям, грозя им штрафами до 3 тысяч евро.

"Я буду везде, в лесу, на пляжах, с дронами. Я не рекомендую встретиться со мной, потому что в этом случае я вас точно не стану поздравлять с Пасхой", – пригрозил мэр Мессины Катено де Лука.

В полдень Папа Римский Франциск провел пасхальную мессу в почти пустой базилике Святого Петра. Её тоже транслировали онлайн.

"Это Пасха одиночества, переживаемая среди горя и невзгод, вызванных пандемией, будь то физические страдания или экономические трудности. Наш мир уже сталкивается с эпохальными вызовами. Теперь он угнетен пандемией, которая серьезно испытывает всю нашу человеческую семью", –– сказал Франциск.

Папа Римский Франциск в пустом соборе Святого Петра AFP

Возле базилики дежурили сотрудники службы безопасности, которые следили за тем, чтобы никто не нарушал карантин и не пришел к церкви.

Вечером же в прямом эфире выступил оперный певец Андреа Бочелли – его концерт состоялся в пустом Миланском соборе. Выступление носило символическое название "Музыка ради надежды" и по задумке оно должно стать посланием любви, исцеления и надежды как Италии, так и всему миру.

Андреа Бочелли Zimbo

Андреа Бочелли Shutterstock

Сами же итальянцы встретили Пасху дома. Они общались с родственниками с помощью видеочатов и устраивали совместные обеды с соседями. Во время последних, к слову, каждая семья находилась на своем балконе.

Кстати, поскольку проведение исповедей сейчас невозможны, Святой престол согласился отпустить грехи всем католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему. Также грехи будут отпущены всем умирающим католикам, которые не могут исповедоваться из-за карантина.

Патрули в Италии ВВС

США

В США президент Дональд Трамп впервые за годы президентства не отправился праздновать Пасху во Флориду, где его семья обычно и посещает богослужение. Вместо этого он смотрел онлайн-трансляцию пастора Роберта Джеффреса из Первой баптистской церкви.

Как сообщает Reuters, в большинстве церквей службы проходили в онлайн-режиме, а внутри разрешалось находиться не более чем 10 священнослужителям. Однако, были и исключения. Например, в городе Исли, штат Южная Каролина, некоторые прихожане слушали проповедь их пастора Джима Коутона, сидя в своих машинах на парковках. За выступлением они наблюдали или через уличные экраны, или же по радио.

А в Колумбусе, штат Джорджия, католическая церковь Святой Анны попросила своих прихожан прислать свои селфи. Фотографии распечатали и приклеили к скамьям, так что священники в каком-то роде все же видели своих прихожан.

Прихожане храма в Анкоридже смотрели проповедь на парковке ADN

В США, так же, как и в Великобритании, запретили охоту за пасхальными яйцами. Тогда пастор церкви Тейт-Спрингс в Арлингтоне, штат Техас, придумал, как можно это делать с помощью онлайн-игры Minecraft. Эта идея понравилась и другим церквям, так что и они присоединились к такому варианту празднования.

Но в общем и целом американцы отмечают, что запомнят такую Пасху надолго – многолетние традиции впервые на их веку претерпели изменения. Так, Моравская церковь в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина более 250 лет проводила пасхальное богослужение на рассвете – даже в годы мировых и гражданских войн. Однако, именно в этом году пришлось отменить эту традицию и тоже провести службу онлайн.

Также полиция отмечает, что некоторые церкви все же ослушались призывов и провели службы с прихожанами, а некоторые пасторы отмечали, что у них есть божественная защита, так что бояться им нечего.

Большинство храмов в США закрыты АР

Израиль

В Израиле с 8 апреля началось празднование Песаха. Украинец Андрей Пилипенко, проживающий там, рассказал OBOZREVATEL, что в связи с этим в стране усилили карантинные меры – вечером запретили выходить на улицу, остановили общественный транспорт, а на дорогах установили блокпосты.

"Семьи по традиции ездят друг к другу в гости, в связи с этим карантинные меры были усилены. Было запрещено передвигаться между городами, полиция поставила блокпосты на дорогах и даже на собственном транспорте сложно доехать к родственникам. Это для того, чтобы люди праздновали дома", – рассказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что такие меры продержатся до 12 апреля, а необходимы они из-за того, что массовое скопление верующих может ускорить рост болезни во много раз.

Однако, некоторые ортодоксальные иудеи не стали слушать власть. BBC сообщает, что полиция Иерусалима закрыла несколько синагог силой, а всем собравшимся там людям был выписан штраф.

Некоторые ортодоксальные иудеи выступают против карантина Reuters

По особой схеме в этом году пройдет и церемония схождения Благодатного огня. Там соберется не более 20 человек – ключарь и еще несколько работников храма, несколько православных священников, иерархи Армянской и коптских церквей, а также съемочная группа, которая будет транслировать церемонию схождения огня для телезрителей по всему миру.

После священник вынесет лампаду с огнем на площадь перед храмом, где его уже будут ждать представители нескольких посольств. Они, в свою очередь, доставят лампады с огнем в аэропорт Бен-Гурион.

"Мы получили заявки и согласовали прибытие 10 самолетов из разных стран. Их представители должны будут оставаться на борту, чтобы не попасть под обязательный для всех прибывающих в Израиль двухнедельный карантин. Представители посольств поднимут лампады с огнем на борт, и самолеты смогут улететь”, – пояснил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

В Израиле усилили карантинные меры Flash90

Украина

В Украине как представители церквей, так и власти призывают людей оставаться дома. Службы можно будет посмотреть онлайн, а пасхальные корзины освятить самостоятельно – здесь подробно рассказано как. Кроме того, возможен вариант, когда люди выставят корзины за ворота домов, а священники пройдут и окропят их. Также планируется, что священнослужители смогут освятить хлеб еще в пекарнях.

Однако запрета на посещение храмов нет, по крайней мере, пока. Мэр Киева Владимир Кличко даже отметил, что "мы не можем запретить, это желание каждого". Тем не менее, как сообщает Telegram-канал Резидент, в Офисе президента рекомендовали региональной власти закрывать церкви перед праздником Пасхи. Правда, пока договоренности со всеми епархиями не достигнуты – если ничего не изменится, то единственным возможным способом уберечь людей от массовых скоплений будет рекомендация не посещать храмы.

Подобное уже не сработало во время Вербного воскресенья. Во многих храмах провели служения, из-за чего образовывались огромные скопления людей. Всего в церкви пришло более 126 тысяч человек, о чем сообщает Офис президента. Это хоть и намного меньше, чем обычно (в прошлом году сообщали о 3 миллионах прихожан), но все же недопустимо в условиях эпидемии.

Вербное воскресенье в Николаеве Свідок.info

Вербное воскресенье в Полтаве kolo.news

Вербное воскресенье в Ровно

Вербное воскресенье в Черновцах acc.cv.ua

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, троих священников уже оштрафовали за нарушение карантина, а еще по 12 случаям правоохранители изучают дела.

"О скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы. У нас свобода совести, но имейте же совесть!" – написал он на своей странице в Facebook.

Осложняет ситуацию и то, что множество украинцев, несмотря на закрытые границы, рванули из Европы домой, чтобы успеть к празднику. Так, на границе с Венгрией 11 апреля наблюдался аншлаг – на фотографиях видно сотни человек, скопившихся на границе. Они пользуются услугами частных перевозчиков, чтобы обойти запрет на пассажирские перевозки.