Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о настоящем состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Такие слова прозвучали во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трамп выразил надежду, что у главы КНДР все хорошо, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

Трампу удалось узнать, что случилось с Ким Чен Ыном 24 канал

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду", – коротко ответил лидер.

Позже, как пишет CNN, Трамп заявил, что никто не знает, где сейчас Ким Чен Ын. По словам президента, его коллега их КНДР вряд ли мог сделать обращение к рабочим в субботу, о котором сообщали СМИ.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/K1T3F5RpnM — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

В КНДР попытались опровергнуть слухи о смерти Ына, опубликовав сюжет с правителем. Однако актуальность видео вызывает сомнения.

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