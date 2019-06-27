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Трампу снова грозит импичмент: названа причина

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Тема импичмента как процедуры в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжает оставаться в повестке дня Конгресса США.

В частности, на это указывают заявления спецпрокурора Роберта Мюллера, – сказал в блоге OBOZREVATEL журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"17 июля спецпрокурор Роберт Мюллер будет давать публичные показания в Конгрессе США по поводу расследования российского вмешательства в американские выборы и по поводу препятствования этому расследованию", – напомнил он.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Twitter President Trump

Журналист также обратил внимание: спецпрокурор указал на то, что Трамп не оправдан по итогам расследования.

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"Мюллер сказал только лишь о том, что не считает возможным возбуждать уголовное дело против действующего президента. И намекнул на то, что есть другие способы привлекать президента к ответственности – политические. Мюллер не сказал слова "импичмент", но явно имел его в виду. Именно так его поняли и американские политики из Демократической партии, и оппозиционные по отношению к Трампу средства массовой информации", - заметил Киселев.

По его оценкам, в ситуации наличия республиканского большинства в Конгрессе "процедуру импичмента невозможно будет довести до конца". Тем не менее, "тема импичмента как процедуры по-прежнему стоит на повестке дня. В контексте российского вмешательства и в контексте противодействия Трампа его расследованию", - убежден журналист.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 29 мая спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его словам, его письменный отчет по этому делу "должен говорить сам за себя".

  • Спецслужбы США инкриминировали вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года. Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.

  • Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Об этом же утверждали в Москве.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Дональд ТрампРоберт Мюллер
Место
США
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Kom AV
Kom AV
Плохи же у Жени дела, совсем плохи, совсем его испортила Украина своим нигилизмом. Он да же не может вспомнить что сказал тот же Мюллер о своем участии в возможных подобных мероприятиях. Он что не в курсе, что Мюллер практически уже частное лицо без каких либо полномочий и ждущий конца своего срока в соответствии с контрактом с Министерством юстиции. Его даже вызывают не как спец прокурора, а как свидетеля чего-то там что он сам не видел и о чём не слышал.
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леня зе
леня зе
а уже был импичмент или грозил .
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, импотентик - ты везде поспеваешь... Совсем не стоит, ничтожество?
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