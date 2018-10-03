Польша ведет с США переговоры о создании на польской территории военной базы, которая, вероятно, получит название "Форт Трамп". О том, зачем Польше понадобилась такая база, "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

Американская военная база нужна Польше, чтобы не полагаться только на выдвижение войск – план, утвержденный летом во время саммита в Брюсселе. Совсем скоро в Брюсселе министры обороны стран НАТО будут превращать в полную реальность этот план "30+30+30+30" (Four thirties, или "Четыре по тридцать", – "Апостроф"), согласно которому 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 эскадрилий за 30 дней должны выдвинуться. Но проблема в 30 днях…

Конечно, эскадрильи могут прилететь быстрее, а вот батальоны – вряд ли. Они не только американские – там разные есть. 30 батальонов – это примерно четыре дивизии. Чтобы не полагаться только на планы выдвижения, которые, понятно, у западных союзников будут медленнее, чем у России, хорошо бы иметь какие-то серьезные силы недалеко от линии противостояния. Как во времена холодной войны, когда две мощнейшие группировки – российская побольше, американская поменьше, но тоже очень значительная – стояли в районе прохода Фульда.

Поляки собираются сами развертывать дивизию где-то на Востоке Польши, потому что они унаследовали от советского времени структуру вооруженных сил, ориентированную на войну на западе. Пока там, на востоке, на Буге (так в Польше называют реку Западный Буг), довольно пустовато. Сейчас, когда происходит институционализация противостояния в Европе, наверное, будет намечаться и какое-то прямое противостояние, как во времена первой холодной войны.

Наверное, какую-то свою дивизию поляки соберут. Бронетанковую, по-видимому. А вот разместят ли американцы или немцы целую дивизию в Польше – для меня вопрос пока неясный. Полное размещение – это отказ от Хартии Россия-НАТО о том, что не будет постоянного размещения. Сейчас те силы, которые выдвинули с 2014 года на восточный фланг НАТО, формально носят временный характер, потому что идет ротация раз в год. То есть хартия пока формально не нарушена. Когда она будет нарушена – это уже немножко другое дело.

То есть происходит институционализация существующего противостояния – что оно будет носить не временный, а постоянный характер. Конечно, лучше иметь какие-то передовые силы, а не полагаться только на мобилизацию и выдвижение. Размещение должно быть ближе к линии фронта, потому что сейчас пропускная способность европейских дорог ограничена, тем более там постоянно есть гражданский транспорт, который еще непонятно, будет ли уступать дорогу военным.

А название базы обосновано желанием, чтобы идея понравилась Трампу и он дал согласие. В Польше считают, что Трамп – идиот, которому надо прямо льстить. Идиот он или нет, я не знаю, но то, что ему надо льстить, не стесняясь, это точно.