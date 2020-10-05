Трампу назначили лекарство для тяжелых больных COVID-19: что известно о препарате

Президента США Дональда Трампа, который проходит лечение от коронавирусной инфекции, начали лечить стероидным препаратом дексаметазон.

Об это сообщает Associated Press со ссылкой на врачей. В госпитале начали применять стероид 3 октября вместе со второй дозой препарата ремдесивир.

Отмечается, что побочных эффектов у Трампа нет. Дексаметазон, как сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли, начали использовать после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%.

Как отмечает телеканал CNBC, дексаметазон показал свою эффективность при лечении тяжелых пациентов с коронавирусом, но может быть вреден при менее тяжелых случаях.

Как заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, этот препарат вскоре будет внедрен в 30-40 британских больниц, поскольку ученые посчитали его "очень мощным'', передает DailyMail.

"Этот класс лекарств существует уже довольно давно, и они широко используются при воспалительных состояниях и раковых заболеваниях, и они довольно безопасны и хорошо изучены. Этот конкретный препарат давали, я думаю, примерно пятистам пациентам с легкой или тяжелой степенью тяжести заболевания в различных испытаниях, и пока нет тревожных сигналов о нем. На клеточных культурах, он имеет очень сильный эффект против вируса, и были проведены исследования на искусственных животных, где он также показал преимущества", – сказал он.

Напомним, 4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в штате Мэриленд, где он проходит лечение от коронавируса, чтобы через окно автомобиля поприветствовать сторонников. Во время езды Трамп был в защитной маске.

Отметим, о коронавирусе у Трампа, стало известно 2 октября. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.

В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента.

Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.

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