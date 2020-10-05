Трампу назначили лекарство для тяжелых больных COVID-19: что известно о препарате
Дексаметазон начали использовать после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%
Это стероидный препарат, который прошел соответствующие испытания
По словам врачей, тревожных сигналов о дексаметазоне нет
Президента США Дональда Трампа, который проходит лечение от коронавирусной инфекции, начали лечить стероидным препаратом дексаметазон.
Об это сообщает Associated Press со ссылкой на врачей. В госпитале начали применять стероид 3 октября вместе со второй дозой препарата ремдесивир.
Отмечается, что побочных эффектов у Трампа нет. Дексаметазон, как сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли, начали использовать после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%.
Как отмечает телеканал CNBC, дексаметазон показал свою эффективность при лечении тяжелых пациентов с коронавирусом, но может быть вреден при менее тяжелых случаях.
Как заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, этот препарат вскоре будет внедрен в 30-40 британских больниц, поскольку ученые посчитали его "очень мощным'', передает DailyMail.
"Этот класс лекарств существует уже довольно давно, и они широко используются при воспалительных состояниях и раковых заболеваниях, и они довольно безопасны и хорошо изучены. Этот конкретный препарат давали, я думаю, примерно пятистам пациентам с легкой или тяжелой степенью тяжести заболевания в различных испытаниях, и пока нет тревожных сигналов о нем. На клеточных культурах, он имеет очень сильный эффект против вируса, и были проведены исследования на искусственных животных, где он также показал преимущества", – сказал он.
Напомним, 4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в штате Мэриленд, где он проходит лечение от коронавируса, чтобы через окно автомобиля поприветствовать сторонников. Во время езды Трамп был в защитной маске.
Отметим, о коронавирусе у Трампа, стало известно 2 октября. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.
В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента.
Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
Со своей стороны представитель Белого дома Кейли Макинани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно уменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.
По ее словам, таким образом он пытался не допустить хаоса в стране.
Напомним также, что президент США распространял недостоверную информацию об опасной болезни. В апреле он выразил убеждение, что COVID-19 якобы погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.
Конкурент Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден потребовал его отставки из-за проблем с коронавирусом в стране.