Теперь стал понятен весь замысел с Трампом!

Оказывается кремлёвские ребята его в кресло президента США не для политики затаскивали, а чтобы РУСАЛ подешёвке меж собой раздербанить.

Вчера Америка разъяснила, что претензий непосредственно к алюминиевому гиганту не имеет и даже, мало того, горячо сочувствует трудящимся-алюминщикам в их страданиях от санкций. И она моментально эти санкции отменит, как только Олег Дерипаска продаст свою долю в 48% и отойдёт от кампании подальше.

Такой кусок, да что кусок, к у с и щ е, в умелые руки питерских менеджеров не падал со времён ЮКОСа. И даже лакомей оказался!

Во-первых, вина в неприятностях РУСАЛа лежит - все же видят! - на америкосах и не надо вилять, путать следы и лепить "Байкал-финанс" в Тверской пивнушке (тем более, говорят, она сгорела), чтобы принять участие в честном конкурсе при покупке дерипаскиных активов. Т.е. за добычей можно идти с открытым забралом.

Во-вторых, отпадает необходимость делать морду кирпичом и утверждать, что это спор хозяйствующих субъектов, а у Дерипаски руки по локоть в крови и упрятывать его (мужик то он неплохой и делился всегда) на "десяточку".

В-третьих, алюминий - профиль не Игоря Иваныча, а другого Сечина, способного целиком РУСАЛ заглотить, в России нет. Следовательно дербанить можно по кускам, в империи алюминиевой чего только нет: и производство эл/энергии; и строительные мощности; и заводы; и причалы; и пароходы… Всем своим хватит!

Конечно, каждому хочется побольше урвать, но тут надо как-то сдерживаться, принять во внимание, что пусть и помельче кусочек РУСАЛа достался, но ведь по бросовой цене, считай даром.

А там и "Норильский никель" с Потаниным на подходе, и РЕНОВА дозреет и …

Нет, что ни говори, а умно поступил тогда Папа, решив всячески Дональда поддержать.

Да и "холодную войну" разыграл как изящно!

Плебс сразу пасть перестал разевать на нефть, газ и прочие приобретения братвы. Сплачиваться вокруг Кремля начал для совместной обороны и защиты суверенитета. Патриотизм невиданный всех обуял. В общем, самое время нормальный такой передельчик наиболее аппетитных активов устроить. Главное - варежкой не хлопать пока россияне убеждены, что Трамп-чмо. Ведь на самом то деле он - Трампнаш, как и задумывался.