Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Трампнаш, как и задумывался

Теперь стал понятен весь замысел с Трампом!

Оказывается кремлёвские ребята его в кресло президента США не для политики затаскивали, а чтобы РУСАЛ подешёвке меж собой раздербанить.

Вчера Америка разъяснила, что претензий непосредственно к алюминиевому гиганту не имеет и даже, мало того, горячо сочувствует трудящимся-алюминщикам в их страданиях от санкций. И она моментально эти санкции отменит, как только Олег Дерипаска продаст свою долю в 48% и отойдёт от кампании подальше.

Такой кусок, да что кусок, к у с и щ е, в умелые руки питерских менеджеров не падал со времён ЮКОСа. И даже лакомей оказался!

Во-первых, вина в неприятностях РУСАЛа лежит - все же видят! - на америкосах и не надо вилять, путать следы и лепить "Байкал-финанс" в Тверской пивнушке (тем более, говорят, она сгорела), чтобы принять участие в честном конкурсе при покупке дерипаскиных активов. Т.е. за добычей можно идти с открытым забралом.

Во-вторых, отпадает необходимость делать морду кирпичом и утверждать, что это спор хозяйствующих субъектов, а у Дерипаски руки по локоть в крови и упрятывать его (мужик то он неплохой и делился всегда) на "десяточку".

В-третьих, алюминий - профиль не Игоря Иваныча, а другого Сечина, способного целиком РУСАЛ заглотить, в России нет. Следовательно дербанить можно по кускам, в империи алюминиевой чего только нет: и производство эл/энергии; и строительные мощности; и заводы; и причалы; и пароходы… Всем своим хватит!

Новости
Б*ндеровцы на службе Её Величества

Конечно, каждому хочется побольше урвать, но тут надо как-то сдерживаться, принять во внимание, что пусть и помельче кусочек РУСАЛа достался, но ведь по бросовой цене, считай даром.

А там и "Норильский никель" с Потаниным на подходе, и РЕНОВА дозреет и …

Нет, что ни говори, а умно поступил тогда Папа, решив всячески Дональда поддержать.

Да и "холодную войну" разыграл как изящно!

Плебс сразу пасть перестал разевать на нефть, газ и прочие приобретения братвы. Сплачиваться вокруг Кремля начал для совместной обороны и защиты суверенитета. Патриотизм невиданный всех обуял. В общем, самое время нормальный такой передельчик наиболее аппетитных активов устроить. Главное - варежкой не хлопать пока россияне убеждены, что Трамп-чмо. Ведь на самом то деле он - Трампнаш, как и задумывался.

Читайте все новости по теме "российская экономика" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Тема
российская экономика
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объекты
РоссияСША
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
Поделиться в Facebook

Наши блоги