Трампа выписали из больницы: он призвал не бояться коронавируса. Видео
Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом.
В больнице он находился три дня, пишет Financial Times. Видеообращение Трампа опубликовали на его странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Трамп вышел из медицинского центра Уолтера Рида в маске и поблагодарил всех тех, кто его поддерживал. В Белый дом президент США отправился на своем вертолете Marine One.
"Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. Мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" – сказал Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
В свою очередь, журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.