Трампа выписали из больницы: он призвал не бояться коронавируса. Видео

Карина Бондаренко Мир 05:39, 6.10.2020 Обновлено: 09:01, 6.10.2020

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом.

В больнице он находился три дня, пишет Financial Times. Видеообращение Трампа опубликовали на его странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Трамп вышел из медицинского центра Уолтера Рида в маске и поблагодарил всех тех, кто его поддерживал. В Белый дом президент США отправился на своем вертолете Marine One.

"Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. Мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" – сказал Трамп.

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