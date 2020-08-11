Трампа срочно увели от СМИ из-за стрельбы возле Белого дома. Видео

Президента США Дональда Трампа увели с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома.

В начале пресс-конференции, которую транслировал Белый дом в соцсетях, Трамп спешно был выведен из зала охранниками без объяснения причин. Когда он вернулся в зал, то объяснил ситуацию стрельбой около Белого дома.

"Произошла стрельба за пределами Белого дома, все под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает свою работу хорошо", – сказал Трамп.

Он добавил, что спецохрана ранила стрелявшего, он госпитализирован.

В свою очередь, Секретная служба США сообщила в Twitter, что также госпитализирован один офицер. При этом состояние сотрудника Секретной службы и нападавшего не раскрывается.

"Во время данного инцидента ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго. Сотрудники полиции и Секретной службы США открыли огонь по джипу.