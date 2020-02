Президент США Дональд Трамп назвал аферой разведки и демократов информацию о российской помощи кандидату в президенты Берни Сандерсу, котрая появилась в СМИ.

Об этом американский лидер написал в Twitter. Так он отреагировал на обвинения в том, что Россия поддерживает Сандерса на предстоящих выборах.

"Они якобы сказали сумасшедшему Берни, что Россия ставит на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов. Они хотят, чтобы Берни вышел, и ненавидят Трампа", – написал он.

Напомним, что газета The Washington Post написала, что Москва якобы пытается помочь другому кандидату в президенты от Демократической партии – Сандерсу. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

“U.S. Intelligence official overstated assessment of Russian efforts to help Trump.” @FoxNews @GreggJarrett They supposedly told Crazy Bernie that Russia was looking at him, not me. This is all a big scam between Intel and the Democrats. They want Bernie OUT, & hate “Trump”.