Трампа разгневала высылка российских дипломатов Евросоюзом - WP

Президент США Дональд Трамп был разгневан, когда узнал, что Франция и Германия высылают лишь по четыре российских дипломата, в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Глава Белого дома ожидал от европейских союзников количества дипломатов РФ соразмерного тому, которое было выдворено из Соединенных Штатов, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По имеющейся информации, Трампу доложили о предложении организовать массовую высылку российских дипломатов в тот момент, когда находился в своем поместье Мар-а-Лаго. Идея при этом пришлась ему не совсем по душе, но он не стал выступать против.

В то же время глава государства подчеркнул, что не хотел бы, чтобы США оказались страной, выгнавшей максимальное число россиян. Помощники проинформировали его, что Соединенные Штаты вышлют такое же число дипломатов, как и их европейские союзники, что устроило Трампа.

"Мы сравняемся по количеству. Мы не будем на первом месте. Мы вышлем столько же", – заявил Трамп.

После того как были объявлены данные о числе выдворенных дипломатов, Трамп "оказался взбешен".

"В шок и смущение его привело то, что Франция и Германия каждая выслали только по четыре российских дипломата – намного меньше, чем 60 россиян, которые были высланы по решению его администрации", – пишет издание.

Отмечается, что глава Белого дома ожидал, что каждая европейская страна вышлет такое же число россиян, как и США.

Советники президента пытались объяснить ему, что суммарно европейские страны выслали сопоставимое число дипломатов, однако это не удовлетворило президента. "Меня не волнует общее число!" – заявил в ответ Трамп.

Он обвинил сотрудников администрации в том, что они намеренно ввели его в заблуждение. При этом Трамп не стеснялся в выражениях.

"Он очень сильно ругался, было много брани", – рассказал один из чиновников, настоявший на своей анонимности.

Как сообщал "Обозреватель", 26 марта сразу 24 страны мира приняли решение о высылке 139 дипломатов Российской Федерации в связи с отравлением в Великобритании шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

27 марта к ним присоединились Ирландия и Бельгия, а также Молдова. 28 марта на такой же шаг решилась Черногория.

При этом некоторые европейские государства, в частности, пять членов ЕС, отказались высылать российских дипсотрудников.

В свою очередь МИД РФ заявил​​, что Россия вышлет всех дипломатов тех стран, которые объявили о выдворении российских дипсотрудников. 30 марта Москва объявила о введении зеркальных мер в отношении ряда стран, которые выслали сотрудников российских диппредставительств.