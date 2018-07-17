Самый интересный вопрос на общей пресс-конференции Трампа и Путина прозвучал ближе к концу. И звучал он так "Есть ли у русской разведки компрометирующие записи против Трампа?". На этом вопросе лицо Трампа просто перекосило, а Путин откровенно "завис". При этом было видно, что суть вопроса он понял ещё до перевода на русский.

И эти драгоценные несколько секунд, пока вопрос переводили, лицо Путина выразило целую гамму чувств. Его ответ прозвучал ещё более интересно. Когда Трамп посещал Россию, он был частным лицом и "мне об этом не сообщили". Интересная оговорка, значит Путину, как и в случае с "референдумом" в Крыму, который, как он признал, провела Россия на территории другого государства, докладывали о визитах в Москву не только официальных лиц, но и бизнесменов уровня Трампа. В общем, это лучший момент дня и самый примечательный.