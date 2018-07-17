МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Тарас Березовец
Тарас Березовец
Политтехнолог, директор компании Berta CommunicationsВсе статьи автора

Трампа просто перекосило, а Путин откровенно "завис"

12т

Самый интересный вопрос на общей пресс-конференции Трампа и Путина прозвучал ближе к концу. И звучал он так "Есть ли у русской разведки компрометирующие записи против Трампа?". На этом вопросе лицо Трампа просто перекосило, а Путин откровенно "завис". При этом было видно, что суть вопроса он понял ещё до перевода на русский.

Новости
Позор Америки: Трамп и Путин вдвоем атакуют американские спецслужбы

И эти драгоценные несколько секунд, пока вопрос переводили, лицо Путина выразило целую гамму чувств. Его ответ прозвучал ещё более интересно. Когда Трамп посещал Россию, он был частным лицом и "мне об этом не сообщили". Интересная оговорка, значит Путину, как и в случае с "референдумом" в Крыму, который, как он признал, провела Россия на территории другого государства, докладывали о визитах в Москву не только официальных лиц, но и бизнесменов уровня Трампа. В общем, это лучший момент дня и самый примечательный.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Тарас БерезовецТарас Березовец
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Источник
Источник:Facebook Тараса Березовца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
10
Смешно
31
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги