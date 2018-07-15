МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Трампа предупредили об опасности сделок с Путиным

806Читать новость на украинском

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от таких договоренностей с Владимиром Путиным, ради которых пришлось бы жертвовать интересами западных партнеров.

"Диалог требует ясности. Система координат президента Трампа пропускает эту ясность. Кто оскорбляет своего партнера, рискует быть неудачником в конце концов. Односторонние соглашения в ущерб своим партнерам в конце концов навредят и США", - заявил Маас в комментарии немецкому таблоиду Bild.

В то же время министр отметил, что в целом приветствует встречу Трампа и Путина. "Если эта встреча даст импульс ядерному разоружению, это будет шаг вперед", - сказал Маас.

Напомним, лидеры США и РФ встретятся в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце в Хельсинки. В Белом доме заявили, что встреча с Путиным состоится как запланировано, несмотря на то, что Департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

Новости
Трамп и Путин получили письмо с напоминанием перед исторической встречей

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Дональд Трамп предположил, что глава Российской Федерации Владимир Путин "безжалостный человек". Такое заявление он сделал в интервью британской газете The Daily Mail.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Объекты
РоссияЕвропейский СоюзСША
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги