Трампа предупредили об опасности сделок с Путиным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от таких договоренностей с Владимиром Путиным, ради которых пришлось бы жертвовать интересами западных партнеров.

"Диалог требует ясности. Система координат президента Трампа пропускает эту ясность. Кто оскорбляет своего партнера, рискует быть неудачником в конце концов. Односторонние соглашения в ущерб своим партнерам в конце концов навредят и США", - заявил Маас в комментарии немецкому таблоиду Bild.

В то же время министр отметил, что в целом приветствует встречу Трампа и Путина. "Если эта встреча даст импульс ядерному разоружению, это будет шаг вперед", - сказал Маас.

Напомним, лидеры США и РФ встретятся в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце в Хельсинки. В Белом доме заявили, что встреча с Путиным состоится как запланировано, несмотря на то, что Департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

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