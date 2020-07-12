Трампа показали на фото с дьявольскими рогами

Яра Дорош Мир 21:20, 12.07.2020 Обновлено: 21:37, 12.07.2020

В сети появилось необычное фото президента США Дональда Трампа "с рогами дьявола".

Снимок опубликовали на платформе Getty Images. Трампа сфотографировали снизу вверх таким образом, что из-за освещения позади у него на голове "появились рога".

Так, на странице "Катарсис" в Telegram, опубликовав снимок, иронично прокомментировали его.

"Фото дня. Фото со временем станет каноничным, и многие в США будут им характеризовать всю эпоху Трампа", – говорится в посте.

Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп впервые с начала пандемии коронавируса (COVID-19) публично одел защитную маску. В сети появились фото.

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Мир

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