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Трампа оклеветали? Глава США сделал громкое признание о книге о нем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкл Вулф выдумал интервью, которое якобы взял у него.

Об этом Трамп рассказал в разговоре с журналистами, передает Fox News.

"Я слышал об этом мужчине. Он не знает меня, мы не знакомы. Я никогда не беседовал с ним в Белом доме. Он никогда не был в Овальном кабинете. У нас не было интервью", - сказал лидер США.

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Как сообщал "Обозреватель", в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" были раскрыты тайные детали победы Дональда Трампа на выборах.

Как сообщал "Обозреватель", в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" были раскрыты тайные детали победы Дональда Трампа на выборах.

Также в этой книге журналист рассказал, как к главе США относится его окружение.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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