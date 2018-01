Трампа оклеветали? Глава США сделал громкое признание о книге о нем

Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкл Вулф выдумал интервью, которое якобы взял у него.

Об этом Трамп рассказал в разговоре с журналистами, передает Fox News.

"Я слышал об этом мужчине. Он не знает меня, мы не знакомы. Я никогда не беседовал с ним в Белом доме. Он никогда не был в Овальном кабинете. У нас не было интервью", - сказал лидер США.

Как сообщал "Обозреватель", в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа" были раскрыты тайные детали победы Дональда Трампа на выборах.

.@POTUS on Michael Wolff: "I never interviewed with him in the @WhiteHouse at all. He was never in the Oval Office. We didn't have an interview." pic.twitter.com/P3IXOTDSVH