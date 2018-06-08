УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Трампа не любят больше, чем Путина

2.4т

В Западной Германии к американцам относились с большой благодарностью. Ведь Америка помогла по плану Маршала с восстановлением Германии. Когда была блокада Западного Берлина, американцы с самолетов сбрасывала сюда еду. Немцы это помнили и были благодарны за это.

Но в последнее время, десятилетия поднялись антиамериканские настроения. Российская пропаганда активно работает и на немцев в том числе. Когда Германия была разделена, восстанавливалась после войны, а советская угроза воспринималась как реальность, тогда Америка была ей нужна. Сейчас ее воспринимают без былого пиетета.

А еще огромную роль в антиамериканизме последнего времени сыграл Трамп. Его тут просто ненавидят и в общем-то за дело. Для европейского либерального человека он омерзителен чисто эстетически. В Германии не принято кичиться богатством, роскошью, не принято вести себя по-сексистки, хвастаться, привирать. Демонстрировать свою крутизну перед женщинами тоже считается смешным. Трамп для немцев - позорище в роли американского президента.

Новости
Путин открыто глумился над жертвами катастрофы

А потом он еще начинает прессовать немцев по поводу вкладов в НАТО, внешнеторговых дел. У него же какая идея, что все бедную Америку обижают и на ней на халяву хотят проехаться. Вот это напряжение, которое он вносит в немецко-американские отношения, очень сильно влияет.

Большинство немцев негативно относятся и к Путину, но, судя по опросам, тех, кто не любит Трампа, еще больше. Наверное, это потому, что Путин для них как бы чужой азиатский лидер, а Трамп - лидер Америки, страны западной цивилизации и поэтому его поведение воспринимается еще более болезненно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Персона
Владимир Путин
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
9
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги