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Трампа назвали большим миротворцем и предрекли ему Нобелевскую премию

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Трампу предрекли Нобелевскую премию

Трампу предрекли Нобелевскую премию мира.

Президент США Дональд Трамп мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира за свои заслуги в сфере миротворчества.

В частности, за то, что при его посредничестве была достигнута договоренность полноценной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время брифинга в Белом доме, передает New York Post.

"Если оглядеться и посмотреть, что этот президент сделал в вопросе мира, то я не был бы удивлен, что пройдет какое-то время, учитывая нынешнюю обстановку, и его в результате выдвинут на Нобелевскую премию", – заявил он.

Отметим, что это был первый с 1994 года случай нормализации отношений между Израилем и арабской страной.

"Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!" – прокомментировал событие Трамп в своем Twitter.

Тогда как О'Брайен напомнил и другие миротворческие достижения американского лидера. Он отметил, что Трамп также заключил "историческое соглашение по Афганистану, добился перемирия в Сирии после введения Турцией своих войск на север страны, и предотвратил войну в КНДР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты достигли исторического мирного соглашения, которое позволит нормализовать дипломатические отношения между странами.

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СШАНобелевская премияДональд Трамп
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