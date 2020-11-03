Трампа и Байдена может убить "президентское проклятие", – офицер ВМС США

"Проклятие" президентов США, избранных в нулевых годах, может повториться и с Дональдом Трампом, и с Джо Байденом, которые борются за пост президента страны.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах. По его словам, срок нового президента США может оборваться смертью в силу естественных или неестественных причин.

Говоря о пожилых кандидатах на высший пост в США – 74-летнем Трампе и 77-летнем Байдене, – Табах заметил: "Мы вообще сейчас живем дольше, чем 20-30 лет назад. Но если Байден выиграет, я тоже не удивлюсь, потому что, я считаю, он в плохом ментальном и физическом состоянии, видно, как он ходит, видно, что энергия исчерпана".

"В Трампе еще много заряда, он проводит по 4-5 встреч в день, летает в 3-4 штата. Но от Трампа демократы призывают избавиться любой ценой. "Любой ценой "– это значит и убить тоже", – сказал офицер. В этом контексте он добавил, что отношение к Дональду Трампу в стране полярное: его либо любят, либо ненавидят, "никого посредине нет".

Табах также сообщил, что в день выборов 3 ноября в "демократических" штатах и городах часто можно увидеть заколоченные магазины. "Они боятся, что будут погромы, будет мародерство", – пояснил военный.

В стране введен временный запрет на продажу оружия, но, по его мнению, эта мера уже запоздала. "Слишком поздно, у людей миллионы стволов на руках", – заметил он.

Напомним, суть "президентского проклятия" в США состоит в том, что якобы все президенты, которые избираются в нулевые годы, заканчивают свой президентский срок смертью. Такие "проклятия" сбылись в отношении президента Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма Мак-Кинли. На Рональда Рейгана было совершено покушение, но он остался жив.

Как писал OBOZREVATEL, 3 ноября в США проходят выборы президента. ОBOZREVATEL следит за развитием событий.