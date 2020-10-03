Трампа в люксовой палате будут лечить от COVID-19 экспериментальным препаратом. Фото и видео

Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, по рекомендации врача отправили в медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд.

Там он будет оставаться и работать в течение следующих несколько дней "из-за излишней осторожности", передает CBS News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пресс-служба Белого дома показала свежие фотографии президента, идущего к вертолету и махающего репортерам. По словам присутствующих журналистов, он шел нормально и без проблем.

Трамп отправился в госпиталь на вертолете.

По словам лечащего врача президента, ему решили начать терапию Ремдесивиром. Трампу на данный момент не требуется дополнительный кислород.

"Президент по-прежнему утомлен, но пребывает в приподнятом настроении. Ему ввели восемь граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron, президент перенёс введение препарата без каких-либо проблем. Помимо этого Трамп принимает комплекс витаминов, в частности цинк, витамин D, а также такие препараты, как фамотидин, мелатонин и аспирин" – сказал врач Трампа Шон Конли.

Перед госпитализацией Трамп записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что следующие 48 часов станут критически важными для Трампа. Он подчеркнул, что состояние здоровья главы государства в пятницу было тревожным.

Заявление в Белом доме сделали после того, как в СМИ появилась информация, что перед госпитализацией Трамп получал кислородную поддержку.

У президента США нашли коронавирус.

Трампа госпитализировали.

Оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден объявил "перемирие" после того, как стало известно о болезни действующего главы государства, передает PBS. Кандидат от демократов и бывший вице-президент убрал с эфира всю свою негативную рекламу с нападениями на Трампа. При этом положительную рекламу продолжат показывать по телевидению.

Дональд Трамп.

По информации издания Politico, руководитель предвыборного штаба Трампа 42-летний Билл Степиен заразился коронавирусом. Заболевание диагностировали в пятницу. У него слабые симптомы, как при гриппе.

Чем будуть лечить Трампа

Президента США от коронавируса намерены лечить экспериментальным препаратом REGN-COV2, который ранее был испытан на сотнях больных в Великобритании.

Как сообщил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, которого цитирует The Guardian, REGN-COV2 входит в число наиболее многообещающих лекарств от коронавируса.

Хорби отметил, что разработанный американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals препарат, обеспечивает пациенту защиту на период от четырех до шести недель. Он отмечает, что REGN-COV2 показал себя как весьма эффективный препарат для пациентов в возрасте. Трампу, как известно, в июне исполнилось 74 года.

Люксовая палата для Трампа

В медицинском центре Уолтера Рида Трампа будут лечить в палате класса люкс, которая имеет несколько комнат. Номер оборудован "защитными устройствами и средствами связи".

В своей палате президент США будет не только лечиться, но и проводить всю необходимую работу. Как известно, Трамп на время болезни не передал свои полномочию вице-президенту.

Президент чувствует себя хорошо.

Президентская палата в больнице Уолтера Рида. Daily Mail

Трампа будуть лечить в люксовой палате на 6 комнат. Daily Mail

В палате будет все необходимое для работы и лечения. Daily Mail

Палата для Трампа в больнице Уолтера Рида. Daily Mail

Номер оборудован защитными устройствами и средствами связи. Daily Mail

Отдельная комната отведена под столовую. Daily Mail

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