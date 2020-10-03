Трампа госпитализировали из-за COVID-19, Байден объявил "перемирие". Фото и видео

Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, по рекомендации врача отправили в медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд.

Там он будет оставаться и работать в течение следующих несколько дней "из-за излишней осторожности", передает CBS News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пресс-служба Белого дома показала свежие фотографии президента, идущего к вертолету и махающего репортерам. По словам присутствующих журналистов, он шел нормально и без проблем.

По словам лечащего врача президента, ему решили начать терапию Ремдесивиром. Трампу на данный момент не требуется дополнительный кислород.

"Президент по-прежнему утомлен, но пребывает в приподнятом настроении. Ему ввели восемь граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron, президент перенёс введение препарата без каких-либо проблем. Помимо этого Трамп принимает комплекс витаминов, в частности цинк, витамин D, а также такие препараты, как фамотидин, мелатонин и аспирин" – сказал врач Трампа Шон Конли.

Оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден объявил "перемирие" после того, как стало известно о болезни действующего главы государства, передает PBS. Кандидат от демократов и бывший вице-президент убрал с эфира всю свою негативную рекламу с нападениями на Трампа. При этом положительную рекламу продолжат показывать по телевидению.

По информации издания Politico, руководитель предвыборного штаба Трампа 42-летний Билл Степиен заразился коронавирусом. Заболевание диагностировали в пятницу. У него слабые симптомы, как при гриппе.

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