Трамп жестко разыграл саудовского принца на саммите G20: появилось видео

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
Это произошло во время заседания лидеров "Группы двадцати", которое прошло 28—29 июня в Осаке (Япония) (чтобы увидеть видео, проскрольте до конца страницы).
Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман
В ролике, который был опубликован в Twitter саудовского новостного портала "Хабр аль-Аджиль", можно увидеть, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, похлопывает по плечу сидящего принца.
Бен Сальман реагирует на прикосновение и оборачивается, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел мимо.
Принц тут же оборачивается в другую сторону и видит Трампа, который как ни в чем не бывало кивнул ему.
فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) 29 червня 2019 р.
.
.
خلال اجتماعات قمة العشرين ..
شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
.
.#محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين
. pic.twitter.com/c5K9OFaE8v
Интересно, что следующий саммит G20 пройдет в 2020 году как раз в Саудовской Аравии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп унизил премьера Испании на G20. Подтверждающие кадры появились в местных СМИ.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал