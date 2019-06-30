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Трамп жестко разыграл саудовского принца на саммите G20: появилось видео

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Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Это произошло во время заседания лидеров "Группы двадцати", которое прошло 28—29 июня в Осаке (Япония) (чтобы увидеть видео, проскрольте до конца страницы).

Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман

Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман

В ролике, который был опубликован в Twitter саудовского новостного портала "Хабр аль-Аджиль", можно увидеть, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, похлопывает по плечу сидящего принца.

Бен Сальман реагирует на прикосновение и оборачивается, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел мимо.

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Принц тут же оборачивается в другую сторону и видит Трампа, который как ни в чем не бывало кивнул ему.

Интересно, что следующий саммит G20 пройдет в 2020 году как раз в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп унизил премьера Испании на G20. Подтверждающие кадры появились в местных СМИ.

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Персона
Дональд Трамп
Место
ЯпонияОсака
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