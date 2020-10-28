Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военному превосходству штатов.

Об этом он сказал во время выступления в штате Висконсин. Видеозапись его речи опубликовал телеканал Fox News (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай, все остальные – они нам завидуют", – сказал президент.

Трамп добавил, что ядерное оружие США находится "в наилучшем виде". При этом он подчеркнул, что военная мощь им нужна для сохранения мира, который они собираются поддерживать с помощью силы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США спрогнозировали победу Джо Байдена на выборах с отрывом в 10 млн голосов. Политолог назвал единственное условие выигрыша Дональда Трампа.