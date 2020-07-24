Трамп заявил о страдающей от коронавируса России: в Москве особенно плохо

Марина Лисничук Мир 09:09, 24.07.2020 Обновлено: 09:32, 24.07.2020

Президент США Дональд Трамп созвонился с главой России Владимиром Путиным и посочувствовал "страдающей от коронавируса" стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме 23 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам американского лидера, РФ переживает трудные времена с пандемией COVID-19, при этом особенно тяжелая ситуация, считает он, наблюдается в столице.

"Утром я говорил с президентом России Путиным. Они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим, особенно в Москве", – сказал Трамп.

Также он отметил, что ранее провел переговоры и с главами других государств, которые тоже испытывают проблемы из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса путем санкционирования кибератак на медицинские организации и университеты.

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