Трамп заявил о сокращении американского контингента в Германии из-за России

Президент США Дональд Трамп заявил о решении сократить численность американских войск в Германии.

Как сообщает Bloomberg, причиной таких мер он назвал недостаточное выделение Берлином средств на оборону, а также поддержку строительства газопровода с Россией.

"Мы должны защитить Германию от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода, совершенно нового трубопровода... Извините, как это работает?" – возмутился Трамп.

Кроме того, он обвинил Германию в нарушении обязательств по платежам НАТО. По словам президента США, Берлин должен альянсу "миллиарды".

Он вспомнил спор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором настаивал на более существенных расходах на оборону страны в качестве члена НАТО.

Говоря о российском трубопроводе, Трамп имел ввиду проект Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". Он оказывал давление на Берлин, чтобы тот отказался от проекта. Но Германия ответила, что, скорее всего, не сможет его заблокировать. Строительство "Северного потока-2" продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL: