Минздраву на заметку: Трамп заявил о "реальном шансе" остановить коронавирус

Применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина вместе могут спасти американцев от коронавируса.

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Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Facebook. Глава государства считает, что эти два препарата могут изменить историю медицины.

"Гидроксихлорохин и азитромицин, принятые вместе, могут изменить историю медицины. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сдвинуло горы. Спасибо вам! Надеюсь, оба препарата начнут использовать незамедлительно!" – отметил Трамп.

"Мы собираемся практически сразу сделать это лекарство доступным", — сказал Трамп позднее на брифинге.

Последовать примеру американцев предлагают и украинскому Минздраву.

"Уважаемый МОЗ! Тут Трамп пишет, что лекарство уже готово! Предлагаю начинать эксперементировать с чем-то таким. Глядишь - проскочим", – написал у себя в Facebook киевский ресторатор Дмитрий Федотенков.

Он также добавил: "Тем временем, где-то в далеком Ухане простая украинская девушка Настя, которой не повезло попасть на самолет до Новых Санжар, вывела на прогулку свою собачку".

Речь идет о 22-летней Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане из-за своей собачки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через год.

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