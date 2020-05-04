В США, вероятно, до конца 2020 года создадут вакцину от коронавируса COVID-19.

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Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года… Мы активно работаем над этим", – отметил президент Штатов.

Дональд Трамп

Также он добавил, что будет благодарен, если вакцину от болезни создадут в другой стране. Президент подчеркнул, что США сотрудничают с Британией и Австралией.

"Мне все равно. Я просто хочу, чтобы была вакцина, которая помогает. Если это сделает другая страна, я сниму перед ними шляпу… Нам нужна вакцина. Кто бы ни создал ее, я буду их самым большим поклонником. Наша страна нуждается в вакцине ", – сказал Трамп.

Напомним, что в США начали испытывать 14 вакцин от COVID-19 в рамках проекта "Операция "Сверхзвуковая скорость"".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии ученые сказали, что уже через шесть недель могут получить первые результаты тестирования вакцины против COVID-19.

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