Главная Новости
21 февраля • обновлено в 19:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп заявил о новой дезинформации против него

673
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп назвал дезинформацией заявления о том, что Россия вмешивается в предстоящие американские выборы.

У себя в Twitter он обвинил демократов в распространении лжи против него.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин

РИА Новости

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые две недели не могут посчитать голоса в Айове", – отметил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступили пять представителей американской разведки во время брифинга в Комитете Палаты представителей по вопросам судопроизводства в США.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что скажет украинская разведка?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
боится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги