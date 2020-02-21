Президент США Дональд Трамп назвал дезинформацией заявления о том, что Россия вмешивается в предстоящие американские выборы.

У себя в Twitter он обвинил демократов в распространении лжи против него.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин РИА Новости

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые две недели не могут посчитать голоса в Айове", – отметил Трамп.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступили пять представителей американской разведки во время брифинга в Комитете Палаты представителей по вопросам судопроизводства в США.

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