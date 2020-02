Президент США Дональд Трамп назвал дезинформацией заявления о том, что Россия вмешивается в предстоящие американские выборы.

У себя в Twitter он обвинил демократов в распространении лжи против него.

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые две недели не могут посчитать голоса в Айове", – отметил Трамп.

