Трамп заявил о "краже" 2,7 млн его голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что часть голосов за него на выборах-2020 была удалена или "переброшена" его оппоненту, кандидату от демократов Джо Байдену.

Ошибки, которые стоили Трампу 2,7 миллиона голосов по всей стране, якобы совершила американская электронная система голосования Dominion. Об этом политик написал на своей странице в Twitter в четверг, 12 ноября.

Кроме того, как утверждает глава Соединенных Штатов, он недополучил голоса в самом спорном штате – Пенсильвании (20 голосов выборщиков), большинство в котором принесло Байдену победу.

Глава США, ссылаясь на данные отчета по анализу данных, написал:

"221 000 голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 000 голосов Трампа удалены. Штаты, использующие системы голосования Dominion, передали 435 000 голосов от Трампа к Байдену".

Отметим, социальная сеть Twitter оставила под постом Трампа специальную отметку, заявив, что "это утверждение о фальсификации выборов оспаривается".

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