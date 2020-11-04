Трамп заявил о "феноменальной" победе на выборах в США

Карина Бондаренко Мир 09:49, 4.11.2020 Обновлено: 10:22, 4.11.2020

Кандидат в президенты США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп заявил о "феноменальной" победе на выборах.

Читайте все новости о выборах в США

Во время брифинга 4 ноября он сказал, что был готов объявить о своей победе, но этому помешало замедление подсчета голосов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Результаты феноменальные, мы всё выигрываем. Мы готовимся к большому празднованию. Мы – победители, мы выиграли все!" – сказал Трамп.

Он отметил, что выиграл штаты, которые не ожидал выиграть, в частности Джорджию и Северную Каролину.

Кроме того, Трамп заявил о попытках лишить американцев права на выражение своей воли на выборах.

Дональд Трамп.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидаты в президенты США представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден 4 ноября выступили с первыми заявлениями после начала подсчета голосов.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Тищенко с ошибками поздравил Усика с победой спустя два дня

В Украине могут ввести "карантин выходного дня" с 6 ноября: что закроют

В Черкассах сенсационно появился новый фаворит выборов мэра: интервью с Виктором Евпаком

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецке, езжайте туда

Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца