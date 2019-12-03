Дружба с Россией и "прогресс по Украине": Трамп озвучил результаты встречи с Макроном

Президент США Дональд Трамп во время встречи с французким лидером Эммануелем Макроном рассказал об ожиданиях от отношений с Россией и намекнул на "большой прогресс по Украине".

Своей позицией он поделился во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Белом Доме во вторник, 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что мы должны поладить с Россией. Я говорил с президентом Путиным, мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны. Русские хотят достичь соглашения, и я думаю, что будет здорово, это самое лучшее, что мы можем сделать, мы будем вести переговоры с Россией по такому соглашению, которое будет сконцентрировано на ядерных ракетах, на ядерном вооружении", – заявил Трамп. Он добавил, что Макрон разделяет это мнение.

Трамп заявил о дружбе с РФ и "прогрессе по Украине" Скриншот из видео

Французкий лидер в свою очередь заявил, что у него другая позиция. "Хотя важно вести стратегический диалог с Россией, лидеры должны делать это без наивности", – пояснил он.

Трамп также заявил, что он допускает "большой прогресс по Украине". Каких именно событий касаются его слова, президент не уточнил.

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