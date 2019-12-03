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3 декабря • обновлено в 18:38
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Дружба с Россией и "прогресс по Украине": Трамп озвучил результаты встречи с Макроном

2.2т
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с французким лидером Эммануелем Макроном рассказал об ожиданиях от отношений с Россией и намекнул на "большой прогресс по Украине".

Своей позицией он поделился во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Белом Доме во вторник, 3 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что мы должны поладить с Россией. Я говорил с президентом Путиным, мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны. Русские хотят достичь соглашения, и я думаю, что будет здорово, это самое лучшее, что мы можем сделать, мы будем вести переговоры с Россией по такому соглашению, которое будет сконцентрировано на ядерных ракетах, на ядерном вооружении", – заявил Трамп. Он добавил, что Макрон разделяет это мнение.

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Трамп заявил о дружбе с РФ и "прогрессе по Украине"

Трамп заявил о дружбе с РФ и "прогрессе по Украине"

Скриншот из видео

Французкий лидер в свою очередь заявил, что у него другая позиция. "Хотя важно вести стратегический диалог с Россией, лидеры должны делать это без наивности", – пояснил он.

Трамп также заявил, что он допускает "большой прогресс по Украине". Каких именно событий касаются его слова, президент не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил включить США в переговоры с Россией по возвращению Крыма

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Дональд Трамп Эммануэль Макрон
Место
США
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"намекнул на "большой прогресс по Украине" - да вы что охренели? Что значит "намекнул? Они только для этого встречались, только об этом говорили. Весьмир знает, что центр земли это Украина.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Опять бла-бла-бла от Трампа. Похоже, он единственный политик, который не понимает, что Китай не включится ни в какие договоры, пока его стратегический потенциал не станет сравним с русским или американским. Пля, слишком длинное предложение для этого сайта...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Трамп также заявил, что он допускает "большой прогресс по Украине"... О, ёпт-ть, Путин тоже самое сказал ... Договорились значит? Молодца !!! Незалежники, сюрпрайз будет ... Ждите.
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