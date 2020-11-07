Трамп заявил, что выиграл выборы

Алексей Титофф Мир 17:47, 7.11.2020 Обновлено: 17:58, 7.11.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил в выборах главы американского государства.

Об этом он написал в Twitter. При этом нынешний глава Штатов отметил, что выиграл выборы "с большим отрывом".

"Я выиграл эти выборы, с большим отрывом", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в штатах Джорджия и Пенсильвания.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что он "легко выиграл" выборы, если посчитать "законные голоса".

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он выразил уверенность, что выиграет президентские выборы.

Что происходит в США и почему Трамп так держится за кресло в Белом доме – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новость обновляется...

Комментировать
Мир

Смотрите также

Украина возобновит контроль над Донбассом, – Зеленский

Украинцы переплачивают за тесты на COVID-19 в несколько раз: какова реальная себестоимость

В Днепре от COVID-19 умер ветеран АТО, который поборол рак

Вторая аудио запись - одна из лидеров партии Саакашвили, бывший дипломат, действующий депутат парламента Грузии Саломэ Самадашвили

Арахамия спрогнозировал туристический бум в Украине в 2022 году