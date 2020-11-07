Трамп заявил, что выиграл выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил в выборах главы американского государства.

Об этом он написал в Twitter. При этом нынешний глава Штатов отметил, что выиграл выборы "с большим отрывом".

"Я выиграл эти выборы, с большим отрывом", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в штатах Джорджия и Пенсильвания.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что он "легко выиграл" выборы, если посчитать "законные голоса".

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он выразил уверенность, что выиграет президентские выборы.

Что происходит в США и почему Трамп так держится за кресло в Белом доме – читайте в материале OBOZREVATEL.

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