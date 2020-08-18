Трамп заявил, что в Беларуси мало демократии: он намерен это обсудить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщило Reuters. По словам главы Белого дома, протесты в Беларуси выглядели “в основном мирными”.

"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими”, – сказал Трамп.

Он отметил, что в Беларуси прошли большие митинги, но они носили мирный характер.

Также Трамп подчеркнул, что он поддерживает демократию в Беларуси.

Президент США не сообщил других подробностей о том, когда он проведет переговоры с Москвой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отреагировал на протесты белорусов против президента Александра Лукашенко. "Ситуация ужасная, Соединенные Штаты пристально следят", – коротко сообщил он.