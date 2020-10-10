Трамп заявил, что Путин ему нравится и они могут поладить

Президент США Дональд Трамп выразил симпатию к своему российскому коллеге Владимиру Путину.

В интервью Rush Limbaugh Show он заявил, что может поладить с президентом России.

"Мне нравится Путин. А Путину, возможно, нравлюсь я", – сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что Путину было бы проще иметь дело с кандидатом от демократов Джо Байденом, потому что он не готов быть президентом, или его предшественницей Хиллари Клинтон.

Кроме Путина президент США также заявил, что ему нравится канцлер Германии Ангела Меркель. Также Трамп напомнил, что именно он "заставил" Берлин увеличить расходы на оборону от Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время первых дебатов Байден и Трамп устроили перепалку друг с другом.

Президент США регулярно перебивал своего визави, в итоге кандидат в президенты от Демократической партии назвал Трампа "клоуном" и "худшим президентом Америки".