Трамп заявил, что не болен коронавирусом, но всплыла интересная деталь

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него больше нет COVID-19 и он полностью вылечился, однако на его руке заметили странные пластыри.

Как сообщило Fox News, о победе над коронавирусом Трамп заявил в интервью программе "Sunday Morning Futures". Он подчеркнул, что чувствует себя "фантастически".

"Я победил этот безумный ужасный китайский вирус... Я прошел самый высокий тест, самые высокие стандарты, и я в отличной форме. И я должен сказать вам, что чувствую себя фантастически. Я действительно чувствую себя хорошо",– сказал президент США.

В то же время издание Daily Mail сообщило, что на тыльной стороне руки Трампа заметили пластырь. В субботу, 10 октября, он выступал перед сторонниками с балкона Белого дома.

Наличие пластыря, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что президент получает внутривенные препараты, хотя после битвы с коронавирусом он заявил, что не принимает лекарств.

Медицинский эксперт рассказал изданию, что такие повязки обычно накладывают на место, которое используется для внутривенного введения жидкостей или лекарств. Гораздо реже его можно использовать в качестве места для взятия крови для анализов, если доступ к венам на руке затруднен.

Эксперт отметил, что, возможно, повязки были наложены на случайный порез или царапину.

Помимо стероида дексаметазона, который обычно принимают внутрь, основными лекарствами Трампа, о которых было объявлено публично, были Ремдесивир и коктейль из антител, производимый компанией Regeneron.

В пятницу, 9 октября, Трамп заявил, что не принимает лекарств.

"Прямо сейчас я не принимаю лекарства, восемь часов я уже не принимаю никаких лекарств", – сказал президент в интервью Fox News.

На руке Трампа заметили пластырь. AFP

Такие повязки накладывают на место, которое используется для введения лекарств AP

Трамп выступал перед сторонниками с балкона Белого дома AP

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