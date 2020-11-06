Трамп заявил, что "легко выиграл" выборы президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "легко выиграл" выборы, если посчитать "законные голоса".

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Выступая в Белом доме, нынешний глава Штатов отметил, что одержал победу во многих штатах, передает "Интерфакс".

"Я уже одержал решительную победу во многих критически важных штатах, включая значительные победы. Если подсчитать законные голоса, то я легко выиграл", – сказал Трамп.

Также он добавил, что республиканцы "удержали сенат" и "не потеряли ни одного места в палате представителей".

"Мы удержали сенат, хотя нам нужно было защищать вдвое больше мест, чем демократам", – подчеркнул Трамп.

При этом он обвинил Демократическую партию, которая якобы пытается "украсть выборы".

"Если вы подсчитаете незаконные голоса, они могут попытаться украсть выборы у нас", – говорил президент США.

Кроме того, Трамп снова выступил за прекращение подсчета "голосов, которые пришли с опозданием". При этом официальные итоги выборов пока не оглашены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп пригрозил подать иски во всех штатах, где лидирует Джо Байден.