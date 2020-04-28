Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказывается брать на себя ответственность за увеличение числа людей, принимающих дезинфицирующее средство для лечения коронавируса.

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Это случилось после того, как в пятницу, 24 апреля, на брифинге в Белом доме он спросил, что раз дезинфицирующие средства могут убить коронавирус за минуту, то существует ли способ, убить его таким способом внутри организма путем инъекций или фактической чисткой.

Дональж Трамп

Трамп заявил, что не может себе представить, почему на "горячие линии" в стране начали звонить с вопросами о лечении COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств. На вопрос о том, берет ли он ответственность на себя за этих людей, он сказал: "Нет, я не знаю".

Позже он сказал, что его размышления о способности дезинфицирующих средств убивать коронавирус в организме человека, был саркастическим.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,и президент США Дональд Трамп убежден, что новый тип коронавируса COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

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