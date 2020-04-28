Главная Новости
28 апреля • обновлено в 23:09
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп заявил, что дезинфекторы надо вводить инъекциямидля лечения коронавируса

984
Читать материал на украинском

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказывается брать на себя ответственность за увеличение числа людей, принимающих дезинфицирующее средство для лечения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Это случилось после того, как в пятницу, 24 апреля, на брифинге в Белом доме он спросил, что раз дезинфицирующие средства могут убить коронавирус за минуту, то существует ли способ, убить его таким способом внутри организма путем инъекций или фактической чисткой.

Дональж Трамп

Дональж Трамп

Трамп заявил, что не может себе представить, почему на "горячие линии" в стране начали звонить с вопросами о лечении COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств. На вопрос о том, берет ли он ответственность на себя за этих людей, он сказал: "Нет, я не знаю".

Позже он сказал, что его размышления о способности дезинфицирующих средств убивать коронавирус в организме человека, был саркастическим.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,и президент США Дональд Трамп убежден, что новый тип коронавируса COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 212 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги