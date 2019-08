Трамп "засветил" секретный военный объект в Иране: фотофакт

Президент США Дональд Трамп обнародовал в сети снимок секретного военного объекта в Иране, который нельзя было показывать.

Так, в его Twitter появилось заявление о том, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране. Оно было проиллюстрировано спутниковым снимком.

Как пишет CNBC, военных экспертов тут же встревожило качество фото. "Я вообще-то не должна была бы увидеть что-то настолько качественное. Президент не должен распространять такое. Я честно никогда не видела столь четкого изображения", – сказала эксперт центра Open Nuclear Network Мелисса Ханам.

В свою очередь эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "может иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3