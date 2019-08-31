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Трамп "засветил" секретный военный объект в Иране: фотофакт

1.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп обнародовал в сети снимок секретного военного объекта в Иране, который нельзя было показывать.

Так, в его Twitter появилось заявление о том, что США не имеют никакого отношения к взрыву ракеты в Иране. Оно было проиллюстрировано спутниковым снимком.

Как пишет CNBC, военных экспертов тут же встревожило качество фото. "Я вообще-то не должна была бы увидеть что-то настолько качественное. Президент не должен распространять такое. Я честно никогда не видела столь четкого изображения", – сказала эксперт центра Open Nuclear Network Мелисса Ханам.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"112 Украина"

В свою очередь эксперт по нераспространению ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускает, что публикация снимка "может иметь глобальные последствия", и считает ее "безответственностью высшей степени".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране на космодроме имени Имама Хомейни при запуске взорвалась ракета-носитель со спутником на борту.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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