"Стыдно!" Трамп заступился за Джулиани из-за скандала

Президент США Дональд Трамп возмутился началом расследования в отношении его адвоката Рудольфа Джулиани.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, назвав юриста "легендарным борцом с преступностью" и "величайшим мэром в истории Нью-Йорка".

"Иногда он может показаться немного грубым, но он также отличный парень и замечательный адвокат", – написал американский президент.

"Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США... Стыдно!" – добавил он.

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!