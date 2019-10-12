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12 октября • обновлено в 23:27
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"Стыдно!" Трамп заступился за Джулиани из-за скандала

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Президент США Дональд Трамп возмутился началом расследования в отношении его адвоката Рудольфа Джулиани.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, назвав юриста "легендарным борцом с преступностью" и "величайшим мэром в истории Нью-Йорка".

"Иногда он может показаться немного грубым, но он также отличный парень и замечательный адвокат", – написал американский президент.

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"Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США... Стыдно!" – добавил он.

Руди Джулиани и Дональд Трамп

Руди Джулиани и Дональд Трамп

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани
Место
США
Теги
политика скандалы
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