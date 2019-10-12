"Стыдно!" Трамп заступился за Джулиани из-за скандала

Президент США Дональд Трамп возмутился началом расследования в отношении его адвоката Рудольфа Джулиани.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, назвав юриста "легендарным борцом с преступностью" и "величайшим мэром в истории Нью-Йорка".
"Иногда он может показаться немного грубым, но он также отличный парень и замечательный адвокат", – написал американский президент.
"Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США... Стыдно!" – добавил он.
Руди Джулиани и Дональд Трамп
WordPress
So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.