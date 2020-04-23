Главная Новости
23 апреля • обновлено в 07:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп запретил иммиграцию в США из-за COVID-19

433
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о запрете иммиграции в страну сроком на 2 месяца из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNN. Он отметил, что меры могут быть ужесточены (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чтобы защитить наших замечательных американских рабочих, я только что подписал исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в США. Теперь безработные американцы любого происхождения станут первыми в очереди на работу, когда наша экономика откроется. Главное, это также сохранит наши ресурсы здравоохранения для американских пациентов", – сказал Трамп во время брифинга.

Трамп запретил иммиграцию в США из-за COVID-19

Трамп запретил иммиграцию в США из-за COVID-19

NBS News

"Мера будет действовать в течение 60 дней, и Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или дополнения в указ", – пояснили в Белом доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги