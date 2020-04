Трамп запретил иммиграцию в США из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о запрете иммиграции в страну сроком на 2 месяца из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNN. Он отметил, что меры могут быть ужесточены (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чтобы защитить наших замечательных американских рабочих, я только что подписал исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в США. Теперь безработные американцы любого происхождения станут первыми в очереди на работу, когда наша экономика откроется. Главное, это также сохранит наши ресурсы здравоохранения для американских пациентов", – сказал Трамп во время брифинга.

"Мера будет действовать в течение 60 дней, и Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или дополнения в указ", – пояснили в Белом доме.

