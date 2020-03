Трамп закрыл США для иностранцев: появилась реакция Евросоюза

Политики в Евросоюзе были ошарашены кардинальным решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну лицам из Европы из-за коронавируса.

Бельгийский дипломат для CNN рассказал, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", – говорится в публикации.

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter сообщил, что они "сегодня оценит ситуацию".

"Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса COVID-19, ограничению числа пострадавших и поддержке исследований", – написал европолитик.

В Госдепартаменте сообщили, что сами не знали, что Трамп закроет границы для европейцев. Так, Госсекретарь Майк Помпео за пять часов до объявления решения главы Белого дома встречался с главой МИД Австралии и также не знал о закрытии границ.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.