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12 марта • обновлено в 12:58
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Трамп закрыл США для иностранцев: появилась реакция Евросоюза

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Политики в Евросоюзе были ошарашены кардинальным решением президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну лицам из Европы из-за коронавируса.

Бельгийский дипломат для CNN рассказал, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", – говорится в публикации.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter сообщил, что они "сегодня оценит ситуацию".

"Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса COVID-19, ограничению числа пострадавших и поддержке исследований", – написал европолитик.

В Госдепартаменте сообщили, что сами не знали, что Трамп закроет границы для европейцев. Так, Госсекретарь Майк Помпео за пять часов до объявления решения главы Белого дома встречался с главой МИД Австралии и также не знал о закрытии границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта президент США Дональд Трамп экстренно обратился к нации из-за вспышки коронавируса и объявил 30-дневный запрет на въезд в страну лиц из Европы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Европейский Союз
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